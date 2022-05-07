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До выхода пятой части франшизы Sniper Elite осталось всего-навсего пара недель, и вот разработчики поделились с фанатами списком всех достижений в игре на консолях. Скорее всего в Steam будет несколько отличий, а вот Epix Games будет полностью аналогичен консольной версии. Всего фанатам представили 54 трофея, из них 1 платиновый, 2 золотых, 2 серебряных и ещё 49 бронзовых.
Чтобы забрать все трофеи, нужно суметь пройти кампанию на высшей сложности, получить все медали мастерства на все оружие представленное в игре, найти 142 коллекционных предмета, среди них есть новая функция "Верстака", которая позволяет прямо во время миссии изменить приспособления на оружие: от прицела, до магазина и приклада. Большое отличие от четвертой части именно в том, что теперь игроки могут настраивать оружие так как им того хочется. Ну и завершаем достижения сыграв насколько боев в PvP. Присутствуют достижения на получение ранга, что выполнится просто со временем, и очень простые трофеи - их выполнит каждый пройдя кампанию. Если кратко - игра забрала все хорошее от прошлых частей, и добавила новые функции.
Пятая часть Sniper Elite выходит на ПК в Steam и Epic Games, некстген консоли и PS4/Xbox One, а также войдет в абонемент Game Pass от Xbox.
Здесь можно найти все ачивки.