Клиенты смогут использовать все услуги системы, от оплаты через QR-код до платежных ссылок.
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"Промьсвязьбанк" или коротко ПСБ объявил о своем подключении к "СБПэй". Клиенты финансовой организации получат возможность использовать и оплачивать приобретенные товары с помощью единого приложения и системы быстрых платежей. Приложение банка можно загрузить через андроид магазин приложений или аналогичный на IOS. Отмечу, что эта система похоже единственный вариант бесконтактной оплаты оставшийся для пользователей IOS на территории Российской Федерации, как минимум до момента снятий санкций с банков или решения Apple.
Кстати, почти все банки должны были подключиться к "СБПэй" уже в начале апреля, однако, перед окончанием срока на подключение регулятор перенес дату на начало июля, так как в тот момент к системе был подключен лишь один банк из 13 крупных в РФ. Система Быстрых Платежей позволяет пользователям оплачивать покупки буквально через любой банк РФ. Для удобства клиентов, также можно привязать счета банков в "СБПэй" и вам не придется каждый раз переходить в приложения банка и подтверждать оплату, это ускорит процесс оплаты, если вы конечно готовы пойти на дополнительные риски в безопасности своих счетов, мошенники сейчас не дремлют.
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"ПСБ открыл доступ пользователям банка к приложению "СБПэй". С данного момента клиенты имеют возможность оплатить покупку в магазинах или интернете с помощью единого приложения, по системе Быстрых Платежей, а доступны любые способы: QR-код, ссылка и другое. Сервис будет популярен и востребован, так как позволяет проводить оплату по QR-коду буквально в считанные секунды, это удобно" - ПСБ.
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