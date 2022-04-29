В список входят США, все страны ЕС, Украина, Сербия, но без России.

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Соединенные Штаты Америки объявили, что была подписана декларация о будущем интернета, ее подписало 61 страна, половина которых - Европейский Союз. Вот список стран, подписавших декларацию:

Албания, Андорра, Аргентина, Австралия, Кабо-Верде, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эстония, Грузия, Исландия, Ирландия, Израиль, Ямайка, Япония, Кения, Косово, Мальдивы, Маршалловы острова, Микронезия, Молдова, Черногория, Новая Зеландия, Нигер, Северная Македония, Перу, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Великобритания, Украина, Уругвай и все страны ЕС.

В декларации изложены приоритеты стран для создания бесплатного, глобального и безопасного интернета. Сам документ несет цели в виде удаления нелегального контента, сетевой нейтралитет, а самое главное не ограничивать свободу слова, однако, мер которые необходимо для этого принять, там не описано. Подписавшие декларацию не уважают запрет отдельных сервисов и приложений, а также сайтов, СМИ и другого. Отмечу, что Российская Федерация не подписала декларацию. Такой же ход в неподписании сделали страны с очень "свободным" интернетом КНДР и Китай.

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Документ должен помочь избавиться от проблем с дезинформацией, ограничением свободы слова и доступа к контенту отдельных ресурсов и интернета в целом. Подписанты будут воздерживаться от желаний блокировки к сервисам, приложениям, сайтам в интернете, который не нарушает законы страны.