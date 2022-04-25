А ведь компания предупреждала пользователей думать, прежде чем использовать функцию.

Cirrus SF50 Vision Jet

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Эксперименты всегда хорошо, а с выходом новой функции "Smart Summon" для электромобилей Tesla это стало делать без опасности для водителей, однако, здесь новая функция создала кучу проблем владельцу автомобиля. Автор ролика заявил, что произошла ошибка в функции автоматической парковки.

Инцидент произошел на мероприятии у производителя Cirrus в штате Вашингтон. Видео смогли снять благодаря камерам наблюдения, на них видно процесс столкновения автомобиля с дорогим самолетом.

Несколько времени спустя стало известно, что владелец автомобиля использовал новую функцию "Smart Summon" которая позволяет вызвать авто к себе, если вы находитесь в 60 метров от транспортного средства и непосредственно в прямой видимости от него. Все это происходит через приложение. Хотя сама компания Tesla предупреждала пользователей о возможных ошибках, и чтобы водители использовали функцию с осторожностью.

Новая функция была представлена еще в 2019 году, и уже тогда появлялись сообщения об ошибках, к примеру у одного из пользователей автомобиль врезался в стену гаража, а эксперты из Consumer Reports вовсе назвали приложение глючным.

Ссылка на пост Reddit.

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Очень интересно, чем думал водитель, когда использовал эту функцию в месте, где стоят несколько дорогие самолеты?