League of Legends может похвастаться действительно сдержанным сообществом, по сравнению с другими МОБА играми они смогли достичь хороших результатов в плане "токсичности" игроков. Конечно, в игре есть и другой тип пользователей, которые только и знают, как бы испортить игру другим пользователям. Создатели игры продолжают работать над решением конфликтов между игроками.
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Отмечу, что по статистике разработчиков, в проекте всего 5 процентов пользователей нарушают их правила, а остальные 95 процентов ведут себя хорошо. Конечно, это не означает, что эти 95 процентов в определенный момент не сорвутся, и не начнут оскорблять команду. По статистике большинство жалоб приходит именно на "культурных игроков". Команда разработчиков решила ввести некоторые функции, которые должны повысить культурность в игре, а пользователей соблюдать правила не смотря ни на что, вот их список:
- Вскоре будет добавлена анимация возвращения для игроков с пятым рангом чести;
- Если к концу сезона вы закончите игру с пятым рангом чести, вы получите эксклюзивный облик;
- На стадии разработке находится новая система, которая призвана автоматически бороться с оскорблениями;
- Студия начнет назначать нарушения за жалобы на экране выбора чемпионов
В конце создатели заявили, что никакие системы не смогут помочь, если игроки не станут более сдержанными и культурными.