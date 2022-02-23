Проблема коснулась небольшого количества устройств.

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Как это часто бывает, фикс одних ошибок, приводит к появлению новых, эта проблема коснулась и Google с их февральским обновлением устройств. Проблемы возникли на смартфонах Pixel 6 и его профессиональной версии. Иногда Wi-Fi сам отключается, а в другом случае может запуститься Bluetooth. Google уже признали наличие проблемы, однако, отметили, что проблема возникла на небольшом количестве техники. Данную информацию передал официальный представитель корпорации на Reddit.

По слухам апдейт с фиксом проблемы выйдет 7 марта. Также имеется возможное решение ошибки:

Установив Android 12L Beta 3, Wi-Fi перестанет отключаться.

Напомню, ранее у устройств Google Pixel 6 были замечены проблемы с функциями, из-за чего корпорация временно отключила их, это Hold For Me и Call Screen, это произошло после планового обновления устройств в декабре. Еще раньше все с теми же Pixel 6 была замечена проблема с дисплеем, при выключении смартфона экран начинал мерцать.

Ну что, будем ждать новую ошибку после мартовского исправления проблем с Wi-Fi? Будет очень иронично, если исход будет именно таким.

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Еще хотелось бы напомнить дату выхода нового устройства Pixel седьмой версии. Скорее всего это произойдет ближе к октябрю 2022 года.