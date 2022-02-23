Компания предлагает две версии смартфона.

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Коллектив IQOO готов начать продажу своих "полуигровых" флагманских устройств IQOO 9 и соответственно его профессиональная версия. Хотя устройство не выглядит так грозно, как тот же Asus, это не делает устройство IQOO бюджетным, устройства имеют отличную скорость работы, и в играх тоже.

Отмечу, что бренд сотрудничает с BMW, потому будет представлена специальная расцветка смартфона, а именно белый цвет с тремя полосами.

Геймерское устройство получило экран 7.78 дюймов, естественно с OLED дисплеем, а чтобы картинка выглядела еще качественнее, в смартфон установили дисплей с разрешением в 1440p (3200х1440). Так как это игровое устройство, частота обновления экрана должна соответствовать статусу - в Pro версии это 120 Гц. Бренд предлагает Snapdragon 8 поколения, версии с 8 или 12 Гб на выбор и 256 Гб накопителя. Мощность зарядки до 120 Вт, а также беспроводная с максимальной мощностью до 50 Вт. Ёмкость аккумулятора составляет 4700 мАч. Сзади стоит тройная камера с 50-мегапикселями и оптической стабилизацией. Фронтальная камера дает вам 16 мегапикселей. Все смартфоны оснащены 12 андроидом. Теперь ознакомимся с ценой на устройство:

Pro версия

Базовая версия стоит 870$, это 8/256.

Расширенная версия 12/256 обойдется покупателю в 940$.

Цена IQOO 9:

580$ за систему 8/128.

640$ за конфигурацию в виде 12/256.

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Продажи обоих устройств стартуют 12 марта.