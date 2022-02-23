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Bethesda на самом деле иногда удивляет своими решениями, и они смогли сделать это вновь. Сегодня Bethesda заявила, что их фирменный лаунчер Bethesda.net будет закрыт, это произойдет в мае 2022. Переживать насчет купленных тайтлов не стоит, ведь команда разработчиков позволяет перенести все купленные игры в надежную библиотеку от Valve - Steam. Функция переноса откроется в начале апреля. Инструкция прилагается уже сейчас.
Переживать по поводу сохранений тоже не стоит, по крайней мере для большинства актуальных игр студии, перенос сохранений тоже присутствует. Если вы фанат Doom Eternal или Fallout 76, то вы не потеряете возможность входа в игру через данные Bethesda.net, в этом плане ничего не поменяется, по крайней мере сейчас это выглядит именно так, что будет в мае, увидим.
Ознакомиться с инструкцией по переносу игр можно по этой ссылке: здесь.
Ах, да, все деньги с лаунчера также будут перенесены, не переживайте. Полностью отказываться от Bethesda.net команда не планирует, и даже хотят продолжать развивать систему для онлайн игр. Игры у которых имеется функция друзей, будет иметь перенос друзей, среди таких игр отмечены: Fallout 76, DOOM Eternal, Wolfenstein: Youngblood, The Elder Scrolls: Legends, Rage 2 и DEATHLOOP.