Еще выйдет апдейт призванный сбалансировать игру.

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По случаю нового года команда разработчиков из студии World`s Edge и Relic Entertainment решили рассказать пользователям, чего можно ожидать игрокам в новом году, какие будут изменения, и какой контент будет добавлен в Age of Empires IV.

По заявлениям создателей, в январе игра должна получить апдейт, который призван исправить проблемы в балансе. С 20 по 28 января пройдет закрытый предварительный просмотр, проще говоря закрытое тестирование рейтингового сезона. Чтобы поучаствовать в этом процессе, вы должны состоять в инсайдерской программе.

По словам команды разработчиков, ранговые бои один на один стартуют весной этого года, тогда должен выйти крупный патч, который принесет с собой кучу изменений и корректировок, особенно в плане битв. Подготовят игроков с помощью февральского апдейта, который будет несколько меньше, чем весенний. Обновления планируют выпускать стабильно каждый месяц. В скором времени создатели должны поделиться подробной информацией об ранговом сезоне, который будет тестироваться.

Age of Empires IV вышла в октябре прошлого года на ПК. Участники Game Pass могут попробовать эту игру и многие другие совершенно бесплатно, необязательно Ultimate.





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