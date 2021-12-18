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Steam Labs получила обновление с рекомендациями
А также новый способ поиска игр.
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Раздел Steam Labs который на данный момент всего лишь эксперимент Valve, направлен на создание удобных функций, а также добавить больше возможностей для поиска интересных именно для нас игр, ведь в наше время их очень много, и найти что-то интересное из проектов без рекламы и популярности, сложно. За год, не выходило особо ничего для нового раздела, однако, сейчас разработчики представляют пользователями раздел "Хабы", в котором есть пара интересных функций.

Хабы представляют из себя рекомендации по жанру, тегам и так далее. Вверху хабов будет карусель игр, они отбираются на основе вашей библиотеке, интересов друзей, ну или просто игр, которые хорошо оценены. Сразу будет показан короткий ролик про игру, а также краткая информация про тайтл.

Новый апдейт подготовил магазин к будущим событиями. Персональные рекомендации - это игры, которые были добавлены в список желаемого. Новые критерии сортировки, чтобы поиск стал ещё легче и точнее, хотя насчёт легче, я бы поспорил. Напомню, что если данный эксперимент найдет свой успех и им будут пользоваться, то данные функции найдут свое место в легендарном магазине Steam. Здесь можно найти официальную новость от разработчиков: ссылка.

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