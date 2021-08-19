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Новая часть Ace Combat уже в разработке

Об этом рассказали сами создатели игры на прямой трансляции.
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Франшизе Ace Combat исполнилось 25 лет, и команда разработчиков решила провести специальную прямую трансляцию, где поговорили с игроками о будущем игры. Продюсер Кадзутоки Коно сообщил, что новая часть Ace Combat точно выйдет и она уже в разработке. Разработчиком выступает некая ILCA, а издательством - Bandai Namco. Слова продюсера:

"С новым коллективом из студии ILCA мы начали разработку новой части Ace Combat. Я не знаю, как будет идти разработка и развитие игры, но надеюсь, что будет все хорошо. Я буду тратить все свои силы на разработку и развитие игры"

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Первая часть Ace Combat вышла аж в 1995 году на платформу PlayStation 1. Сейчас франшиза имеет более 20 проектов, и на подходе новые. Не знаем сколько, и как долго франшиза будет жить, но настрой разработчиков довольно оптимистичный. Последняя на данный момент времени игра - Ace Combat 7: Skies Unknown, она вышла в 2019 году на консоли PS4 и Xbox One, а также на персональные компьютеры. Данная игра стала самой успешной во всей франшизе и разошлась тиражом свыше трех миллионов копий. Конечно, успех последней части дает сильную мотивацию команде создателей, они рады сделать новую часть еще лучше. Я думаю, у франшизы есть все шансы стать успешнее, чем сейчас.


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