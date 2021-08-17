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Команда разработчиков из Warner Bros. Games объявила, что их игра Back 4 Blood сумела побить рекорд онлайна на открытом бета-тесте. Одновременно в онлайне находилось аж 122'624 игрока на платформе ПК. Данная цифра была достигнута вечером в пятницу. Напомню, что игра представляет собой PvE-шутер, где вы вместе с тремя игроками будете противостоять зомби.

Увы, но данный рекорд не говорит о том, насколько хорошо стартует Back 4 Blood после релиза. У этой беты смешанные отзывы в магазине Steam, так что разработчикам придется напрячься, чтобы достичь наилучшего результата. Каких-то багов или лагов нет, а вот игроки, как всегда, чем-то недовольны: одним не нравятся карточки, а другим концепция PvE. Всем не угодить.

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Back 4 Blood выйдет уже 12 октября на платформы PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и персональные компьютеры. Сейчас имеется предзаказ на игру, целых три версии, это стандартная, делюкс и ультимейт.

За стандартную версию вы отдадите 1999 рублей.

За Deluxe версию уже просят 2799 рублей, что почти на тысячу больше.

А вот отличий в цене между Deluxe и Ultimate почти нет. За ультимейт у вас просят ровно 3000 рублей, что на 201 рубль больше Deluxe. На этом моменте можно задуматься, какую версию брать.





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