В открытом бета-тесте Back 4 Blood поучаствовало одновременно 122 тысячи игроков
реклама
Команда разработчиков из Warner Bros. Games объявила, что их игра Back 4 Blood сумела побить рекорд онлайна на открытом бета-тесте. Одновременно в онлайне находилось аж 122'624 игрока на платформе ПК. Данная цифра была достигнута вечером в пятницу. Напомню, что игра представляет собой PvE-шутер, где вы вместе с тремя игроками будете противостоять зомби.
Увы, но данный рекорд не говорит о том, насколько хорошо стартует Back 4 Blood после релиза. У этой беты смешанные отзывы в магазине Steam, так что разработчикам придется напрячься, чтобы достичь наилучшего результата. Каких-то багов или лагов нет, а вот игроки, как всегда, чем-то недовольны: одним не нравятся карточки, а другим концепция PvE. Всем не угодить.
Back 4 Blood выйдет уже 12 октября на платформы PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и персональные компьютеры. Сейчас имеется предзаказ на игру, целых три версии, это стандартная, делюкс и ультимейт.
- За стандартную версию вы отдадите 1999 рублей.
- За Deluxe версию уже просят 2799 рублей, что почти на тысячу больше.
- А вот отличий в цене между Deluxe и Ultimate почти нет. За ультимейт у вас просят ровно 3000 рублей, что на 201 рубль больше Deluxe. На этом моменте можно задуматься, какую версию брать.
реклама
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила