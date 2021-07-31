Королевская битва Naraka: Bladepoint будет доступна на консолях
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Команда разработчиков из студии 24 Entertainment объявила, что началась активная фаза разработки консольной версии игры Naraka: Bladepoint. Полный список доступных платформ, как и дата релиза игры не сообщалась, однако, они показали геймплей в своем ролике, который был записан на PlayStation 5, так что очевидно данная игра будет доступна на ней. Скорее всего Xbox Series также получит игру в свою коллекцию, ибо обойти данную платформу нельзя из-за огромного количества игроков на ней. Я не думаю, что разработчики захотят упустить десятки тысяч игроков.
Напомню, что Naraka: Bladepoint была анонсирована еще в 2019 году. Это очередная королевская битва с уникальной боевой системой. В игре будут рукопашные битвы без возможности блокирования атак врага. На карте будут сражаться шестьдесят бойцов. В арсенале у игроков будут холодное и дальнобойное оружие по типу катан, крюки для захвата, и кое-что особенное - а именно магическое оружие в виде огненных шаров и так далее. В июне игроки могли попробовать демоверсию игры в рамках Steam Next Fest, тогда онлайн был огромным - более 160 тысяч игроков.
Naraka: Bladepoint выйдет уже 12 августа на персональные компьютеры. Консольные версии ожидаются позже, как вы уже поняли из данной статьи.
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