DC Universe Online: новое испытание введет битву за Атлантиду
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Разработчики DC Universe Online продолжают следовать своему плану по развитию игры до 2021 года. Dimensional Ink Games объявили, что скоро стартует новый летний ивент под названием "Tides of War". Этот ивент добавит сюжетную битву за Антлатиду. Это мероприятие даст возможность игрокам получить новые косметические предметы посвященные этой тематике — вода! Больше воды! Ещё больше!
Ещё разработчики решили вручить подарки игрокам по случаю месяца гордости, сейчас такие подарки делают многие разработчики, хотя предметы не такие уж и красивые. Количество радуги в этих предметах превышает все нормы какие только существуют. Разработчики не перекрасили абсолютно все в радугу, и на этом спасибо.
Напомню, ранее для DC Universe Online вышло дополнение “World of Flashpoint”. Оно добавило новый сюжет, миссии, а также оно было совершено бесплатным. Что насчёт следующего обновления? Оно запланировано только на третий квартал 2021 года.
Игра DC Universe Online вышла 14 января 2011 года и доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox one. В Steam игра имеет 78% положительных отзывов, всего их более 15 тысяч. Собственно игра доступна совершенно бесплатно для всех игроков. Онлайн в игре очень плохой, по информации SteamDB игра набрала за 24 часа всего 730 игроков онлайн одновременно. Пик за все время — 17 тысяч игроков.
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