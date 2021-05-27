Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Симулятор строителя замков Castle Flipper вышел в Steam

Наконец, после долгого раннего доступа, он вышел в релиз.
[ ] для раздела Блоги
+
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3070 в Ситилинке по сниженой цене
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Замок из демо-версии игры

реклама

 

анонсы и реклама
2Tb Seagate: -30% за пару дней
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Galaxy S21 - цена упала на порядок
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Pyramid Games принесла с собой радостные новости, их симулятор строителя в средневековье Castle Flipper вышел в Steam из довольно большого раннего доступа, хотя если сравнить их с другими играми в раннем доступе, она вышла из него очень быстро, это примерно 8-9 месяцев. Сейчас игра продается с 15% скидке — это 352 рубля, советую поддержать разработчика.

Castle Flipper — это симулятор строителя в средневековые времена, звучит конечно не очень интересно. Но, есть и хорошие новости, на просторах Steam можно найти такую же игру, только в современное время — House Flipper, а вот эта игра уже стала более популярной на выходе. House Flipper имеет 38 тысяч положительных отзывов Steam, а онлайн игры спустя 3 года составляет целых 2500 игроков ежедневно, для симулятора строителя, это очень хороший результат. 

реклама

House Flipper вышла 17 мая 2018 года и сейчас доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android. Pyramid Games начала выпускать свои игры совсем недавно, а также имеет ещё несколько анонсов, хотя нет... Не несколько, а много анонсов, что ж, можно пожелать удачи данным разработчикам. Кстати, если хотите посмотреть на геймплей игры, зайдите на ютуб, сейчас очень много роликов и стримов про данную игру.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
44
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
9
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
50
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
34
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
25

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 44
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 34
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 25
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

10 смартфонов Xiaomi и Redmi сломались после обновления MIUI 12.5 Stable
9
Разработчики Chia Coin попросили майнеров перестать добывать монеты на обычных накопителях SSD
37
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно через 17 месяцев
30
В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
78
Илон Маск может являться держателем кошелька с 36 миллиардами Dogecoin
17
Революционные камеры Xiaomi запущены в массовое производство
4
Redmi Note 10 Pro и ещё 12 смартфонов Xiaomi сломались после обновления MIUI 12
3
Владельцы Биткотнов за несколько дней потеряли $14.2 миллиарда продавая криптовалюту по низкой цене
19
После встречи с Илоном Маском майнеры обязались перейти на возобновляемые источники энергии
46
73 смартфона и планшета Samsung получат прошивку One UI 4.0 на Android 12
+
В сеть попало изображение контактов процессоров AMD Ryzen 7000
44
Розничные цены обновленных GeForce RTX 3060 оказались выше рекомендованных для RTX 3080
13
Видеокарты NVIDIA с антимайнерской защитой появились в магазинах – GeForce 3060 LHR оценена в $966
32
Сегодня состоится релиз браузера Chrome 91
6
Xiaomi Redmi Note 10 Pro фотографирует на уровне iPhone Xs Max и лучше, чем ASUS ZenFone 6
2
Представлен Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G – Dimensity 1100, 67-Вт зарядка, 120 Гц и MIUI 12.5 за $235
+
Goldman Sachs: Ethereum может отобрать у Bitcoin звание главной криптовалюты
5
Выпущена материнская плата с процессорным сокетом на обратной стороне
8
NVIDIA готовится прекратить поддержку видеокарт на архитектуре Kepler
7
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещённого контента
199

Популярные статьи

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
44
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
131
Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
3

Сейчас обсуждают

nonses84
02:17
Легко отыквив все остальные
Microsoft сделает Edge самым производительным браузером на Windows 10
Renegade1979
02:16
Где ты "люди" видишь? Один уипан бот с кучей твинков может надуть аж три десятка минусов, и все от горелого пердака )) вот в Твитере дизов нет, но лайки все персонализированные, даже не скрыть от кого...
В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
REY_B_
02:10
"Питание организовано по схеме «24 + 8 + 4» 60А" - Питальник чисто под азот. Нафига там "богатое оснащение"????
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
daimos
02:10
Чо, думаешь еще и налюбили беднягу?
Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
Yolanda Tarska
02:08
Если работать, то 10тка, точнее только 10тка, просто быстрее работу офисную удаётся завершить, если играть, то 10тка..., если сёрфить в инете, опять 10тка удобнее, если современный комп с высоким разр...
Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
REY_B_
02:04
Хорошее кустарное, куда разрабы свои души вкладывали, сейчас вообще престижнее безликого и намеренно испоганенного в плане надёжности фабричного. Дизайн, в глаза явно бросается! Если там ещё и внутри...
Электропикапы Tesla Cybertruck заказали уже более 1 млн человек
Renegade1979
02:01
Похоже у ватной нечисти пердак возгорелся. Ничего, скоро Клутин им Фекальный Занавес устроит и ушлет в чубурнет, разгонять радиолампы. В БелороиSSии уже устроили. Оказалось наземная граница уже год ка...
В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
REY_B_
01:59
Чтобы завалить 3600, нужна мощная видеокарта. Которых сейчас нет. Так смысл менять?
Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен
Hacknir
01:52
Игры одинаковые по типу просто сеттинг разный
Стартовый «онлайн» PC-версии Days Gone не впечатлил, вдвое уступив Horizon Zero Dawn
REY_B_
01:48
Для "маленького семейного бизнеса", у Тойоты оборот отличный. Второе место в Мире. При борьбе "одна против всех". Ну там против Фольксваген/Ауди/Порш/Лоборджини/Бентли/Бугатти/Сиат/Шкода....
Intel остаётся ведущей полупроводниковой компанией мира, AMD 11-я
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем