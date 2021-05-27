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Замок из демо-версии игры реклама

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Pyramid Games принесла с собой радостные новости, их симулятор строителя в средневековье Castle Flipper вышел в Steam из довольно большого раннего доступа, хотя если сравнить их с другими играми в раннем доступе, она вышла из него очень быстро, это примерно 8-9 месяцев. Сейчас игра продается с 15% скидке — это 352 рубля, советую поддержать разработчика.

Castle Flipper — это симулятор строителя в средневековые времена, звучит конечно не очень интересно. Но, есть и хорошие новости, на просторах Steam можно найти такую же игру, только в современное время — House Flipper, а вот эта игра уже стала более популярной на выходе. House Flipper имеет 38 тысяч положительных отзывов Steam, а онлайн игры спустя 3 года составляет целых 2500 игроков ежедневно, для симулятора строителя, это очень хороший результат.

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House Flipper вышла 17 мая 2018 года и сейчас доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android. Pyramid Games начала выпускать свои игры совсем недавно, а также имеет ещё несколько анонсов, хотя нет... Не несколько, а много анонсов, что ж, можно пожелать удачи данным разработчикам. Кстати, если хотите посмотреть на геймплей игры, зайдите на ютуб, сейчас очень много роликов и стримов про данную игру.