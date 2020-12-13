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War Thunder — Операция З.И.М.А стартует 18 декабря

Ивент уже приближается, несмотря на боевой пропуск.
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Gaijin Entertainment сообщила, что марафон под названием операция “З.И.М.А.” начнется уже 18 декабря в 14:00 по московскому времени. Эта операция приурочена к новому году, так что награды будут снежные. Сам ивент продлится почти месяц, окончание запланировано на 11 января, а, чтобы пройти данный ивент — игрокам необходимо будет выполнять боевые задачи и зарабатывать звёзды, звёзды будут необходимы для получения всех наград в марафоне. Ещё разработчики показали две новой техники, а именно: Buccaneer S.2 и ST-A3.

  • ST-A3 — японский средний танк, он имеет механизм автоматического заряжания.
  • Buccaneer S.2 — реактивный штурмовой самолёт от британцев, у него будет много модификаций, чтобы сделать игру более разнообразной.

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Плюс ко всему этому, новый патч принесет новые более красивые визуальные эффекты для наземных войск, и для флота.


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Чтобы собрать все награды из ивента, вам необходимо будет получать звезды на 3 типах техники: Флот, Танки и Самолеты. Все задания и подробности можно посмотреть на официальном форуме War Thunder, там же показаны все награды и как их получить.

Награды за марафон:

  • Награды за танковые звёзды: купон на один из декораторов "оружие", маленький французский премиумный танк E.B.R 75 3 ранга, камуфляж на E.B.R 75, купон на акционный танк 6 ранга Class 3(P) и камуфляж на Class 3(P)
  • За звёзды на флоте: Купон на декаль "Пин-Ап", японский премиумный корабль 2 ранга Type K-8(1942), камуфляж на Type K-8, акционный американский корабль 5 ранга USS Baltimore (CA-68) и камуфляж на него
  • За звёзды на авиатехнике: Купон на декаль "Пин-Ап", итальянский премиумный самолет 2 ранга Ro.57 Quadriarma и камуфляж на него, акционный советский самолет 6 ранга МиГ-21 ПФМ и камуфляж на него

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"Акционная техника 5-6 ранга, декораторы и декали будут выдаваться купоном, а премиум техника 2-3 ранга и камуфляжи сразу активируются на аккаунт."

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