Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Gaijin Entertainment сообщила, что марафон под названием операция “З.И.М.А.” начнется уже 18 декабря в 14:00 по московскому времени. Эта операция приурочена к новому году, так что награды будут снежные. Сам ивент продлится почти месяц, окончание запланировано на 11 января, а, чтобы пройти данный ивент — игрокам необходимо будет выполнять боевые задачи и зарабатывать звёзды, звёзды будут необходимы для получения всех наград в марафоне. Ещё разработчики показали две новой техники, а именно: Buccaneer S.2 и ST-A3.

ST-A3 — японский средний танк, он имеет механизм автоматического заряжания.

Buccaneer S.2 — реактивный штурмовой самолёт от британцев, у него будет много модификаций, чтобы сделать игру более разнообразной.

реклама

Плюс ко всему этому, новый патч принесет новые более красивые визуальные эффекты для наземных войск, и для флота.





Финляндия, War Thunder. анонсы и реклама <b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b> ASUS RX 6800 в Регарде RTX 3070 с огромной скидкой - смотри 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде





реклама

Чтобы собрать все награды из ивента, вам необходимо будет получать звезды на 3 типах техники: Флот, Танки и Самолеты. Все задания и подробности можно посмотреть на официальном форуме War Thunder, там же показаны все награды и как их получить.

Награды за марафон:

Награды за танковые звёзды: купон на один из декораторов "оружие", маленький французский премиумный танк E.B.R 75 3 ранга, камуфляж на E.B.R 75, купон на акционный танк 6 ранга Class 3(P) и камуфляж на Class 3(P)

За звёзды на флоте: Купон на декаль "Пин-Ап", японский премиумный корабль 2 ранга Type K-8(1942), камуфляж на Type K-8, акционный американский корабль 5 ранга USS Baltimore (CA-68) и камуфляж на него

За звёзды на авиатехнике: Купон на декаль "Пин-Ап", итальянский премиумный самолет 2 ранга Ro.57 Quadriarma и камуфляж на него, акционный советский самолет 6 ранга МиГ-21 ПФМ и камуфляж на него

реклама

"Акционная техника 5-6 ранга, декораторы и декали будут выдаваться купоном, а премиум техника 2-3 ранга и камуфляжи сразу активируются на аккаунт."