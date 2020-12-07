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Cyberpunk 2077 выходит через 3 дня, но некоторые люди с хорошей удачей, смогли получить копию игры немного раньше, и уже сейчас играют в игру, пока весь мир ждет официального релиза. Пользователи показали скриншот настроек графики в игре, а также сообщили, что на консоли Xbox Series X есть выбор между качеством и производительностью. Также, ещё один пользователь на Reddit подтвердил наличие данной функции. Игра в режиме производительности на Xbox Series X выдает 60 кадров секунду, но есть маленькие просадки в кадрах и разрешении. Появление данных настроек на консолях Xbox One X, Xbox Series S и PlayStation 4 pro неизвестно, но скорее всего — да.

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Напоминаю о датах предзагрузки игры, на данный момент скачать игру можно на консоль Xbox, а сегодня в 14:00 по МСК стартует предзагрузка для ПК в магазине GOG. Предзагрузка в Epic Games и Steam стартует также сегодня, но в 19:00, а пользователям PlayStation придется ждать 8 декабря, время предзагрзки на PS неизвестно. Игра в установленном виде забирает 70 ГБ, но после патча первого дня может дойти до отметки в 100 ГБ, для RPG игры это нормальный вес, но с обновлениями все может измениться не в лучшую сторону.

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Cyberpunk 2077 выходит 10 декабря в 00:00 для консолей, и в 3:00 для ПК.



