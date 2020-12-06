В Surviving the Aftermath пришла зима
Фанаты градостроительного симулятора Surviving the Aftermath могут радоваться, разработчики объявили о выходе нового апдейта под названием “Nuclear Winter”, это обновление принесло в игру ядерную зиму, и это своеобразное испытание для игроков, теперь развиваться станет ещё труднее. Осенние холода снижают плодородность посевов, а также сигнализируют игроков об надвигающейся буре. Чтобы жители смогли выжить, их необходимо обеспечить хорошим отоплением, рекомендуется строить много таких зданий, как “Burner” и “Radiator”.
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С обновлением, разработчики добавили целых 13 новых зданий в игру, создали сражения с бандитами, добавили больше функций для взаимодействия с картой и немного исправили баланс. А еще разработчики изменили план развития игры, посмотреть данные изменения, а также узнать все об обновлениях можно на их карте, на официальном сайте, там также полностью описаны изменения апдейта “Nuclear Winter”
Surviving the Aftermath — это градостроительный симулятор в постапокалиптическое время, когда землю поразила радиация и теперь на планете очень мало ресурсов. Игрокам просто необходимо выжить на этой суровой земле. Идея игры Surviving the Aftermath была взята из Surviving Mars, которая вышла 15 марта 2018 года.
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