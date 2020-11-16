На просторах интернета появился симулятор PS5 — инди-игра про новую консоль
PlayStation 5 вышла 12 ноября в Японии, США, и других регионах, но на Российский и Европейский рынок она дойдет только 19 ноября, хотя с ценой в США есть проблемы, цены на некоторых площадках доходит до 10 тысяч долларов за консоль, тогда как официальная цена в разы меньше. Но один из фанатов PlayStation под именем Алекс Грейд решил создать свой инди-симулятор про PS5, в нем вы сможете распаковать новую консоль, посмотреть ее главное меню, кинуть джойстик с новой функцией DualSense в дорогую плазму, и многое другое. Увы, но разрушения джойстика и плазмы здесь нет. Также в игре нужно будет подключить данную консоль к плазме, так же как и в реальности, а учитывая маленький размер игры, Алекс реально постарался.
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Эта игра доступна совершенно бесплатно для всех пользователей, вам необходимо иметь всего 947МБ на диске, а также средний ПК, так как оптимизации здесь не будет, но распаковать консоль в игре сможет большинство. Алекс назвал свою игру ультимативным опытом PlayStation 5, и возможно это так. Ещё хочется сказать, что автор делал данный симулятор один, и потратил на создание игры одну неделю.
Плюсы игры:
- Хорошая графика для инди-игры
- Физика
- Реалистичность
Конечно все эти плюсы, нужно воспринимать с серьезными упрощениями, ведь в одиночку сделать игру сложно.
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