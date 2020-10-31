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Клиент Warframe продолжают оптимизировать к большому обновлению

Разработчики сжали текстуры и снизили размер клиента на 10 гигабайт.
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Студия Digital Extremes продолжает работу над крупным обновлением в игре Warframe, выход запланирован уже на следующую неделю. Второй этап оптимизации клиента затронет сжатие данных текстур, это позволит снизить размер клиента примерно на 9 Гбайт, и это довольно много. Ещё разработчики смогли немного улучшить качество текстур, но заметить это тяжело.

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Конечно есть и маленький минус во всех этих действиях, игрокам придется скачать примерно 10 Гбайт новых текстур, конечно это не займет много времени, но все равно не удобно, а некоторым даже создаст большие проблемы, ибо не у всех есть хороший интернет, да что говорить, даже слабый интернет есть не во всех местах, и есть люди у которых даже объем в 10 Гбайт будет загружаться довольно долго, а под "долго" я имею в виду часов 5-6, хотя в 2020 году это маловероятно, но все же.

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Warframe вышла 14 мая 2013 и сейчас доступна на PC, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Несмотря на то, что игра вышла в далеком 2013, разработчики активно поддерживают игру, добавляют множество различного контента, оптимизируют игру, добавляют новые функции и улучшают графику, и эту игру можно смело назвать "Легким онлайн проектом", но пожелать разработчикам удачи, я думаю можно.

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