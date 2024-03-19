А сейчас они могут эффективно охранять определенную зону.

ВВС США при сотрудничестве с компанией Asylon показали первых военных роботов-собак и их возможности. Все это происходило во время первой в истории тренировки по синхронизированной ядерной готовности (SHORT) на базе ВВС Макдилл во Флориде.

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Так, эти новые роботы показывают недавние достижения инженеров в области беспилотных наземных транспортных средств, или как их называют UGV. Так, робот-собака сможет охранять определенные зоны, заменив на этой работе человека, что тем самым не ставит под угрозу человеческую жизнь. Экземпляр показанный в начале марта был разработан компанией Boston Dynamics, которая давно занимается разработкой роботов для различных сфер.

Показанная модель работает в полуавтономном режиме и оснащена набором датчиков, которые позволяют ей самостоятельно патрулировать указанную зону, ориентируясь по окрестностям и избегая препятствий. Робот быстро реагирует на изменения в зоне и позволяет военным проводить разведку в реальном времени. Это, по словам военных, значительно поможет в проведении операций по обеспечению ядерной готовности.

Робот продемонстрировал отличную маневренность благодаря своей конструкции, что позволяет использовать его в различных условиях. К тому же есть режим, когда роботом управляет сам человек, что позволит операторам вовремя вмешаться и направить робота в другом направлении.

Собаки-роботы смогут заменить человека в некоторых военных задачах, например, разведке и контроле определенных зон, что снизит количество человеческих жертв в случае военного конфликта.