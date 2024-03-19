Сами Штаты посылать своих военных в Украину не будут.

Неделей ранее, французский президент Макрон заявил, что в будущем, он может принять решение отправить своих военных в Украину для борьбы на линии соприкосновения совместно с ВСУ. Недавно он добавил, что сухопутные операции могут понадобиться в какой-то момент "для противодействия российским силам", но он не хочет проявлять инициативу в этом вопросе.

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Его заявление о том, что нельзя исключать отправку западных войск в Украину вызвало неоднозначную реакцию у остальных стран НАТО. Так, та же Германия негативно отнеслась к идее отправки своих военных на помощь ВСУ. После этого Макрон добавил, что разногласий между двумя странами на самом деле нет, и они продолжат оказывать военную помощь Украине, но у них разные планы. Так, Германия более сдержанная и пытается дистанцироваться от конфликта с ядерной державой, а Франция, как ядерная держава, наоборот представляет собой "совершенно иную модель" поведения и обладая сильной профессиональной армией может помочь Украине на поле боя.

Конечно, такое заявление не могло обойти стороной Соединенные Штаты. Вчера они высказались на этот счет. Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, подчеркнул, что Макрон, как лидер суверенного государства, имеет полное право отправить свои войска в Украину, а Штаты этому противодействовать не будут.

Кирби отметил, что он не может говорить за Макрона, и ему можно публично высказывать свои взгляды на происходящее в мире. При этом Кирби напомнил, что Соединенные Штаты не поменяют свою позицию по Украине, военных США на линии боевого соприкосновения точно не будет, заверил он. А если бы кто-то в Штатах и захотел реализовать это, то республиканцы, либо демократы точно отказались от этого.