Китай попробует договориться с Европой для приглашения РФ на переговоры.

Китайские власти не будут сотрудничать с Европой и Штатами по вопросу мирных переговоров Украины с Россией, если на них не будет присутствовать непосредственно Россия. Китай будет бойкотировать такие переговоры, пока Москва не получит приглашение на саммит, сообщает издание Politico.

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Сообщается, что Китай попробует убедить Европу пригласить Москву на переговоры. Как сообщает Politico, такую просьбу распространил по европейским странам чиновник Ли Хуэй во время европейского турне в начале марта. Напомню, что в начале месяца, он, в том числе, побывал в Киеве, и встретился с Ермаком, главой администрации Зеленского. Вероятно, этот вопрос обсуждался и с украинскими властями.

Скоро в Китай планирует отправиться канцлер Германии Олаф Шольц, и как сообщает Politico, там будут обсуждать украинские мирные переговоры. После этого, китайский президент Си Цзиньпин в начале мая отправится в Париж на встречу с Макроном.

Китай считает, что мирные переговоры не могут привести к миру без участия там России, а план разработанный там, никто не примет, потому что он будет содержать неприемлемые условия для РФ.

Напомню, что Китай в 2023 году предлагал Украине свой план по урегулированию конфликта. По данным из СМИ, там было 12 пунктов, которые Россия и Украина должны были бы выполнять по очереди, постепенно заканчивая конфликт. Однако украинская сторона категорически отказалась следовать мирному плану, и отметила, что "реальный мир" может быть достигнут только на условиях Зеленского, которые предполагают вывод войск ВС РФ и контроль над Донбассом и Крымом.

Теперь западные страны снова пытаются осуществить мирные переговоры между Россией и Украиной в этом году, с предложением выступила Швейцария. Однако пока что, Россию на этот саммит приглашать не планируют.