Кстати, компания уже активно использует технологии.

Глава Electronic Arts Эндрю Уилсон на конференции Morgan Stanley Technology, Media & Telecom поговорил о будущем компании и использовании искусственного интеллекта в работе. И, по его словам, на данный момент сотрудники активно пользуются генеративным ИИ для повышения эффективности и скорости работы.

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Глава компании подчеркнул, что разработка игр занимает очень много времени из-за того, что нажатие определенной кнопки должно не просто вызвать нужный эффект, а принести игроку удовольствие. По его мнению, более 60% процессов можно значительно ускорить пользуясь искусственным интеллектом, и это даже может положительно сказаться на итоговом результате.

Глава привел в пример разработку футбольного стадиона для FIFA: раньше для создания лишь одного стадиона уходило около полугода. Теперь это время сократилось до шести недель. А в будущем этот процесс может занимать около недели, а качество ничуть не ухудшится.

По мнению Уилсона, компания может увеличить свою эффективность примерно на 30% в течении следующих нескольких лет, если будет продолжать активно использовать функционал генеративного ИИ. Он отметил, что использование ИИ точно понравится игрокам, поскольку благодаря ИИ в Fifa теперь 1200 циклов бега вместо 12, как было раньше, когда над игрой работали только люди.

Правда, он признал, что генеративный ИИ может делать глупые ошибки и еще есть куда развиваться. Однако технология все равно имеет больше плюсов, нежели минусов, чтобы отказываться от ее использования. ИИ сможет создавать много контента и добавит новых красок в игру, а еще поможет повысить общую аудиторию издателя.

Напомню, что сейчас аудитория EA насчитывает порядка 700 миллионов человек.