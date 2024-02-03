Запрет касается как новых, так и старых тайтлов Sony.

Интернет-магазины продающие ключи для Steam сообщили, что с сегодняшнего дня Sony запрещает пользователям из РФ и Беларуси активировать ключи от своих игр. Это касается как старых, так и новых и будущих тайтлов.

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Напомним, что ранее таких ограничений от Sony не было и пользователи из РФ и Беларуси могли спокойно приобрести ключ на стороннем сайте и активировать в магазине.

Отдельных ключей специально под эти регионы выпускать не будут. Таким образом, чтобы поиграть в новинки от Sony, жителям РФ придется обязательно менять регион стим-аккаунта, так как других способов просто не осталось.

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Ритейлеры добавили, что Sony начала убирать упоминание о русском языке в описании своих игр. Это не означает, что русского языка в игре не будет, однако указывать эту информацию нежелательно, поскольку она плохо влияет на продажи в Европе и Америке. Найти информацию по переводу не получится и на сайте, поскольку японская компания запретила указывать наличие русского языка и там.