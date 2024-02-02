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GrozaX
The Day Before постоянно меняли под впечатлением от других игр, а разработчиков штрафовали за ошибки
При этом сотрудники не знают, куда пропало руководство.

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The Day Before должна была стать крупной игрой от российских разработчиков, в которую играют по всему миру. И, создатели почти добились этого. На момент релиза тысячи игроков приобрели игру и были готовы поддерживать студию дальше, но руководство выпустило сырой продукт без нормального геймплея. Ко всему прочему там отсутствовали ранее показанные фишки из трейлеров.

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Спустя несколько дней руководство "исчезло", студию закрыли, а проект сняли с продажи в Steam. Большинство успело вернуть деньги, но это, наверное, главный скандал игровой индустрии 2023 года. Не удивительно, что журналисты приняли решение разузнать, куда подевалось руководство, и как велась разработка проекта.

Расследованием занялись сотрудники порталов Game Two and GameStar. Они смогли пообщаться с 16 бывшими сотрудниками Fntastic, 7 работниками издателя Mytona и "волонтером" Fntastic.

Как оказалось, разработка была хаотичной. Руководство студии постоянно меняло аспекты игры под впечатлением от других игр, которые выходили на протяжении года. Разумеется, разработчикам приходилось перерабатывать целые механики, а о каком-либо плане разработки говорить не приходится.

Так, редактор персонажа перерабатывали несколько раз. Изначально разработчики ориентировались на редактор из GTA Online - просто и понятно. Потом руководство потребовало сделать редактор как в Hogwarts Legacy, а когда вышел главный тайтл года Baldur’s Gate 3, то попросили копировать его систему.

Так же один из руководителей после игры в Marvel’s Spider-Man 2 потребовал от разработчиков сделать город более "светлым и приветливым", несмотря на сеттинг игры и апокалипсис.

Более того, не все разработчики знали, что именно они делают: синглплеер с упором на сюжет, сессионную онлайн игру или ММО. По словам одного из разработчиков, в работе находилось сразу три версии игры, а про ММО он узнал из трейлера.

Сотрудников заставляли работать целый день по 16 часов. Разработчики буквально "умоляли" руководство дать им время на душ и перекус. При всем при этом руководство еще и штрафовало "плохих" сотрудников, которые совершали ошибки во время разработки. Один сотрудник "задолжал" две тысячи долларов за "некачественные звуковые записи". Самых "плохих" разработчиков увольняли.

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Братья Готовцевы, руководители студии, перед релизом вовсе пропали и никто не знал куда. Только через несколько дней они зашли в Microsoft Teams и объявили, что студия закрыта. Опрошенные сотрудники считают, что они забрали деньги, закрыли студию и будут работать над мобильными играми с новой студией.

#the day before #fntastic
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