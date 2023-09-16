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CNN: Бельгия завершила подготовку к отправке в Украину бронемашин М113
Первая партия из 10 бронемашин M113 отправляется в Украину.

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Бельгия завершила подготовку к отправке первых модернизированных бронемашин M113 в Украину. Первая партия будет состоять из десяти экземпляров, сообщает издание Force Operations Blog.

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Так, модернизацией занялась компания John Cockerill Defense. Оплачивается модернизация военной техники несколькими европейскими странами, а именно Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. К слову, компания продолжает искать технику, которую можно было бы модернизировать и передать украинской армии в будущем.

Так, бронемашины M113 американского производства попали на ремонт по контракту, заключенному с МО Бельгии. Контракт должен быть выполнен в полном объеме до конца ноября текущего года и предполагает модернизацию 40 бронемашин M113, где заменят старые детали на новые.

Бронемашины были модернизированы и оснащены оружием с дистанционным управлением. К тому же компания JCD подготовила элементы, дабы солдаты могли быстро установить пулеметы калибра 12,7-мм или 7,62-мм.

Согласно информации от издания, первая партия, которая должна попасть на территорию Украины в ближайшем будущем, уже попала в руки бельгийской армии. Следующим этапом будет транспортировка военной техники в Украину и передача украинским силам.

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#россия #украина #военные поставки
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