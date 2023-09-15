Страничка появилась 6 сентября.

В сети заметили, что лидер КНДР Ким Чен Ын попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", где публикуют имена и известные данные о "врагах" страны. Так, 6 сентября на сайте появилась и страница, связанная с Ким Чен Ыном. Считается, что это связано с посещением лидера КНДР России в этом месяце.

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Так, ему предъявили обвинения в "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "поддержку России в конфликте против Украины и ее граждан". Ким Чен Ына назвали "соучастником преступлений против Украины". К тому же его обвиняют в "ядерном шантаже" и разного рода киберпреступлениях.

По информации, доступной в сети, можно сделать вывод, что лидер КНДР попал в базу сайта после того, как информация о его поездке в Россию появилась в сети в материале NYT от 4 сентября. Официальное подтверждение поездки Ким Чен Ына от Москвы появилось лишь 11 сентября.

Напомню, что лидер КНДР не первый раз посещает территорию России. Впервые он приезжал в страну еще в 2019 году. Это его второй раз за все время правления.

Напоминаю, что Ким посетил Россию 13 сентября. В первый же день он обсудил важные вопросы с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Беседа между лидерами длилась порядка двух часов.

Западные издания после встречи написали о том, что встреча предполагала решение о вопросе поставок КНДРского оружия в Россию в обмен на военные технологии РФ. Официальная цель встречи - это обсуждение ситуации на Корейском полуострове и в Европе, а также укрепление взаимодействия между странами. Уже сегодня в сети появились ролики, где видно, как лидер КНДР посетил Комсомольск-на-Амуре и посмотрел на предприятия, где собирают самолеты Су-35 и Су-57.