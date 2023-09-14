Это знак того, что Америка договорилась с путчистами?

Западное издание WSJ со ссылкой на генерала ВВС Джеймса Хекера сообщает, что Соединенные Штаты сумели полностью возобновить использование дронов на территории Нигера с целью борьбы с терроризмом в регионе.

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Высокопоставленный военный отметил, что сейчас американская армия проводит почти 100% операций, которыми Штаты занимались в Нигере ранее. А если и не 100%, то это количество достаточно большое.

Ко всему прочему генерал добавил, что американские власти при помощи дипломатии смогли добиться успехов в урегулировании конфликта. Постепенно Штаты налаживают контакт с путчистами после переворота в Нигере. Так, армия США смогла договориться с путчистами и возобновить использование дронов и самолетов в стране. Хотя, их количество меньше, чем было до переворота, но постепенно все возвращается к тому, как должно быть.

Операции по борьбе с терроризмом с использованием беспилотников смогли продолжить несколько недель назад, отметил Хекер. Представитель Пентагона несколько позже заявил, что сейчас эти миссии призваны защитить американских военных в регионе.

Пентагон уверенно заявил, что у США всегда имеется право проводить любые операции для обеспечения безопасности своих сил и персонала, если это потребуется. К тому же сотрудничество с путчистами еще далеко от того, каким оно было до военного переворота в стране. Например, обучение военных из Нигера прекращено окончательно. Например, контртеррористическое сотрудничество между странами также не возобновлено. Пентагон отказался подробно рассказать о том, чем сейчас занята американская армия в регионе.

Напомню, что до военного переворота Нигером правил прозападный политик, а страна являлась главным центром по борьбе с боевиками группировки "Аль-Каида". Туда посылали бойцов из Европы и Соединенных Штатов. Штаты даже выделили порядка 500 миллионов долларов, дабы обучать армию Нигера и создать все условия для армии США. За 110 миллионов долларов была построена база для БПЛА в городе Агадес. В рамках сотрудничества в стране было размещено около 1100 солдат на постоянной основе.

Теперь на случай критической ситуации Штаты ведут переговоры с другими странами в регионе Сахель. Уточнять с какими, Хекер отказался. Можно предположить, что это Чад, который позитивно относится к США.