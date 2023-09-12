Ждать RX 8900 и RX 8800 не приходится.

По всей видимости, в будущем на рынке видеокарт останется только одна компания, которая предоставит нам возможность ощутить всю доступную мощность новых технологий. И это, Nvidia. Такая неутешительная новость для фанатов AMD появилась сегодня утром. Согласно слуху от TechSpot, компания AMD отказалась от релиза видеокарт нового поколения на базе графических чипов Navi 41 и Navi 42. Компания выпустит для геймеров видеокарты лишь среднего и бюджетного сегмента.

реклама

Если говорить проще, то флагманские карты уровня Radeon RX 8900 и RX 8800 ждать не приходится. Геймеры такую мощность от "красных" не получат. Инсайдер рассказал, почему компания отказалась от релиза топовых видеокарт для геймеров.

Всё на самом деле проще, нежели кажется. Это связано с тем, что чипы для дата-центров стоят значительно дороже видеокарт, созданных для геймеров. Если топовые видеокарты для геймеров стоят приблизительно 1000 долларов, то чипы для дата-центров приносят миллиарды долларов. Та же Nvidia в прошлом квартале смогла показать результат в виде доходов более $10 млрд на таких чипах. AMD решила тоже заработать, а чипов для геймеров просто не хватит. Версия выглядит вполне реалистично.

Таким образом геймеры получат только видеокарты на чипах Navi 43 и 44. Это, предположительно, карточки RX 8700, 8600 и 8500. То есть средний и бюджетный сегмент, уровень условных будущих RTX 5060 и 5070.

Напомню, что такая стратегия для фанатов AMD - не новость. Так, еще во времена релиза карточек поколения RDNA 1 мы видели релиз лишь модели RX 5700 XT. Выше просто не существовало. Бюджетные геймеры получали лучшее решение в своем ценовом сегменте, а Nvidia доминировала над теми, кто хотел получить максимальную мощность.

Однако для Nvidia тоже не идет все так гладко, как хотелось бы. Считается, что компания может отложить релиз RTX 5000 линейки на 2025 год. В этом случае новые карточки от "красных" выступят конкурентом RTX 4000 линейки. Своеобразный стресс-тест решений от Nvidia. Хотя уже сейчас 7700 XT и 7800 XT являются более хорошим решением, нежели аналоги от Nvidia, поскольку они мощнее и дешевле.

Отмечу, что AMD слух не комментировала.