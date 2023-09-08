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Тодд Говард пояснил, почему в Starfield не добавили наземный транспорт
"Данные элементы сильно изменят геймплей и скорость исследования игроками планет".

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Тодд Говард наконец-то дал ответы на многие вопросы, которые мучили игроков Starfield с момента релиза в раннем доступе 31 августа. Все это благодаря интервью с изданием Bloomberg, где обычные пользователи имели возможность задать свой вопрос главе Bethesda.

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Один из игроков нашел в себе смелость и прямо задал трудный вопрос Говарду: "почему в Starfield нет наземной техники, типа марсоходов и луноходов".

После того как ведущие интервью передали вопрос Тодду Говарду и Филу Спенсеру, который также принимал участие в интервью с журналистами, Тодд замешкался. По всей видимости, глава Bethesda совсем не ожидал такого вопроса и дал максимально расплывчатый ответ.

В общем по словам Тодда, разработчики некоторое время думали над тем, чтобы включить в игру подобную технику. Однако в конце концов студия пришла к выводу, что такая техника сильно бы изменила геймплей и скорость исследования планет была бы слишком быстрой.

После такого странного ответа он сказал, что вообще-то в игре есть транспорт — космический корабль, хоть он и летает только в космосе, а не на планете. И этот транспорт вообще-то, также представляет собой технику для исследования мира Starfield.

Тодд добавил, что если игрокам хочется ускорить исследование планет, то они могут воспользоваться джетпаком.

Ну а мы вспоминаем "проработанность" мира Starfield и можем легко дать ответ на вопрос игрока о том, почему же нет наземной техники. Дело в том, что тогда бы игроки еще быстрее бы поняли, насколько планеты в игре пустые и однотипные. Впрочем, это стало понятно и без добавления наземной техники. Разработчики попытались искусственно увеличить масштаб планеты и попытались продемонстрировать его покупателям.

А еще напомню, что космический корабль хоть и присутствует в игре, но является по сути бесполезным. Любое передвижение с точки на точку, с планеты на планету осуществляется при помощи быстрого перемещения путем выбора цели на карте. Вам даже не нужно идти на корабль. Просто зашел в меню и всё.

Тем самым корабль бесполезен, а исследований в космосе почти что нет.

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#starfield #тодд говард
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