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США разместят военную базу в 200 км от российской границы
Американские военные будут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми в Финляндии.

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Газета Iltalehti обладает информацией, что американские военные планируют использовать инфраструктуру в Финляндии близ российской границы и разместят там свою военную базу.

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Так, сообщается, что Америка планирует использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми, что всего в примерно 200 километрах от российской границы.

Важно отметить, что президент Финляндии уже официально подтвердил, что в его стране будут присутствовать военные из Соединенных Штатов. Они уже зарезервировали некоторые территории, дабы там поставить военные базы. При этом финское правительство продолжает переговоры с Америкой в сфере безопасности и обороны.

Сообщается, что там будут находиться ВВС США и вероятно, туда перебросят авиацию и вертолеты.

В целом это было ожидаемо, поскольку Финляндия вступила в альянс НАТО и американские военные обладают правом разместиться у своей союзницы. Из-за этого аналитики ранее считали, что вступление страны в НАТО приведет к риску прямой войны между США и Россией в будущем.

Газета также сообщает, что переговоры с США находятся на "продвинутой стадии". Не исключено, что в будущем в Финляндию направят еще больше американских и не только военных, а вкупе со всем этим добавят авиацию с военной техникой. Как минимум финские власти не против такой идеи и давно желали, чтобы Америка "защищала" Финляндию.

К тому же Штаты ведут переговоры между Швецией и Данией о таком же соглашении в сфере обороны. С Норвегией оно уже заключено. Это означает, что в будущем все страны Скандинавии будут под контролем американских военных. Швеция уж точно, поскольку сообщается, что Турция может одобрить ее заявку в НАТО уже этой осенью.


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#россия #сша #нато #финляндия
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