Сначала часть, а потом и всех.

Путчисты из Нигера постепенно добиваются своих целей, поскольку Франция начинает идти на уступки и согласна вывести часть своих войск из страны. Французская пресса сообщает, что некоторая часть военных может быть выведена из Нигера в ближайшее время.

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Так, пресса ссылаясь на неназванные источники пишет, что частичный вывод войск связан с "политическим тупиком" между Парижем и Нигером. Поскольку сотрудничество в борьбе с терроризмом было прекращено, некоторая часть людских и материальных ресурсов будет выведена.

При этом солдаты сначала отправятся в другую африканскую страну, а уже оттуда смогут улететь самолетом обратно в Европу во Францию. Так, вероятной транзитной страной может стать Бенин, откуда уже самолетом солдаты полетят во Францию. Либо, солдат направят в Чад, где находится штаб французских военных в Сахеле. Солдат могут направить и в другие страны, включая Ближний Восток, где находятся джихадисты.

Пресса отмечает, что французские военные в Нигере более не участвуют в контртеррористических операциях с регулярной армией Нигера. При этом какую часть войск выведут из страны не сообщают. Источники пишут, что этот вопрос остается открытым и Франция продолжает переговоры с армией.

Сейчас в Нигере находится около 1,5 тысячи французских военных на трех базах. Одна из них находится возле другой страны - Мали. В Чад находится около тысячи военных.

Если солдат будут выводить частями, то, скорее всего, первыми уедут военные, которые находятся близко к столице, где находятся путчисты. При этом французская власть все еще считает путчистов нелегитимной властью, поэтому переговоров с новыми властями не ведут. Все переговоры возможны лишь с армией Нигера. Пресса сообщала, что переговоры с ней начались пару дней назад.

Тем временем сами путчисты требуют у Франции предоставить график вывода военных. Таким образом они продолжают давить на Францию и заставляют принять решение как можно быстрее, возможно заставив совершить тактическую ошибку. Общий принцип вывода войск уже готов.

Ожидается, что большая часть военных останется на своих базах в Нигере. Франция не готова идти на крупные уступки.