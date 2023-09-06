Путчисты настаивают на необходимости вывести французские войска из Нигера как можно быстрее.

Путчисты продолжают давление на французскую власть и после того, как попросили ее вывести свои войска из Нигера, поскольку теперь просят предоставить график вывода ее войск из страны. Военные в Нигере буквально потребовали у Франции рассказать, когда ее военные покинут свои базы и выедут за пределы государства. Правда, на данный момент чиновники во Франции не спешат и только начали со своим командованием обсуждать детали вывода войск. Планируется, что их перебросят из региона Сахель в другую страну Африки, например, Чад. В крайнем случае военные покинут Нигер на самолете и отправятся в Европу, Францию.

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Так, в переговорах участвуют военные Нигера и непосредственно командующие войсками Франции, которые находятся там.

Газета Le Monde вчера выпустила материал, где написала, что уже готов общий принцип вывода войск. Но французы еще не знают, сколько военных покинут свои базы, куда они поедут и когда это произойдет. Для этого французские военные проводят переговоры с военными армии Нигера. Однако Франция все также отказывается от переговоров с лидером путчистов, поскольку новую власть не признают.

Тем временем новый премьер Нигера заявил, что военное вторжение отменяется, поскольку у них почти получилось достичь соглашений с ECOWAS и мирно урегулировать конфликт. Тем самым, скоро, Западная Африка может объявить о том, что вторжение отменяется, а новая власть — легитимна. Не исключено, что это решение связано с событиями в Габоне, где также к власти пришли путчисты, свергнув демократически избранного президента прямо после выборов.

Соединенные Штаты ситуацию в Нигере не комментируют. Однако их военных, пока не трогают. Они продолжают находиться на своих базах по всей стране.

Напомню, что в Нигере сейчас находится порядка 1,5 тысячи французских военных. Они расположились на трех военных базах: одна находится близ столицы Ниамей, вторая близ границы с Мали, откуда французам пришлось уйти после военного переворота годами ранее, а третья севернее столицы. Военные всех баз обязаны будут покинуть страну в кратчайшие сроки. Население Нигера продолжает протесты против присутствия французских военных. Однако на это французские власти особо не реагируют, беря во внимание лишь опасность кровопролития.