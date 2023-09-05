Ракеты уже куплены у Германии.

Ожидается, что власти Бельгии в скором времени объявят о новом пакете военной помощи украинским силам на сумму 150 тысяч евро, куда войдут ракеты типа "море-воздух" Sea Sparrow, ибо они уже закуплены у Германии.

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Так, бельгийская газета L'Echo обладает информацией, что МО Бельгии уже купило у ФРГ 14 ракет RIM-7 Sea Sparrow. Часть из этого количества передадут украинским силам через новый пакет помощи, считает газета. Ожидается, что передадут только восемь штук, а остальные шесть оставят себе. Бельгийские власти рады такому развитию событий и считают, что делают ценный вклад в помощь Украине "иллюстрируя взаимодополняемость бельгийской поддержки".

Так, новый пакет военной помощи обойдется Бельгии в 150 тысяч евро. Около трети этой суммы выделили на покупку ракет Sea Sparrow, ибо стоимость одной единицы порядка 7 тысяч евро. Остальное содержимое пакета остается нераскрытым.

Сейчас в Бельгии идет обсуждение о будущих поставках. Министр обороны предлагает чиновникам передать Украине дополнительные боеприпасы для бельгийских винтовок и 50 штук подрывных снарядов Bangalore. Это вполне входит в сумму военного пакета текущего месяца.

Напомню, что Sea Sparrow это маленькая американская ракета с максимальной дальностью полета около 30 километров и скоростью 4200 километров в час. Ее в основном используют для защиты кораблей и портовой инфраструктуры от вражеской авиации и ракет. Она была разработана в Штатах еще в 1960 году.

Отмечу, что ракеты такого типа уже поставлялись в Украину. Как минимум по информации в сети в начале 2023 года США одобрили поставку этих ракет в Украину. Модификация предполагала их использование на ЗРК "Бук". Что там предлагает Бельгия — неизвестно.