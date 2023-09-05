На видео запечатлен горящий танк Challenger 2 в районе Работино.

Западное издание Forbes сообщает, что украинские силы, похоже, потеряли свой первый британский танк Challenger 2 в ходе контрнаступления на Запорожском направлении. На опубликованном в сети видео отчетливо видно горящий британский танк в районе Работино на обочине дороги. Forbes пишет, что этот танк принадлежал 82-ой десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

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Уже очевидная потеря британского танка произошла после того, как украинское министерство обороны продемонстрировало этот танк в своем видеоинтервью с солдатами 82-ой бригады ВСУ. Тогда было сказано, что этот танк похож на "снайперскую винтовку" и может наносить удары по противнику издалека, лишая возможности ему ответить на выстрел. Говорилось, что этот танк обладает отличной защитой в отличие от советских аналогов.

Forbes с иронией отмечает, что по сей день не было опубликовано видео с работой Challenger 2, где показывается снайперская точность, но видео горящего "Челленджера" уже было опубликовано и подчеркивает живучесть танков, отметило издание (это потому, что башня горящего "Челленджера" все еще прикреплена к танку).

В СМИ пишут, что таким образом российская армия стала первой в мире, которой удалось поразить британский танк. Впрочем, это неудивительно, поскольку британская армия редко воюет, а если и ведет военные действия, то против слабых противников и "террористов" в Африке или на Ближнем Востоке. В таких условиях танк показывает себя настолько эффективно, что не передать словами, поскольку его банально не могут пробить противники.

Forbes отметило, что в любом случае "Челленджер" является лучшим вариантом для украинских сил в ходе наступления, поскольку советские танки при взрыве, скорее всего, унесут жизни солдат, а британская техника "спасает людей", поскольку большинство западных танков спроектировано так, что боекомплект хранится вдали от башни в специальных отсеках. При ударе по боекомплекту взрыв происходит наружу, вдали от экипажа, тем самым спасая солдат и позволяя им выбраться живыми.

Напомню, что Британия передала порядка 14 танков Challenger 2.