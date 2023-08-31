"Момент истины, что ты сделаешь".

Похоже, что ситуация по Нигеру подходит к концу и скоро мы узнаем, каким путем пойдет Европа: военным или мирным, который предполагает лишение контроля над регионом со стороны Запада.

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Так, путчисты в Нигере потребовали от французских властей вывести свои войска из страны за несколько дней, до 3 сентября. Что называется, поставили собственный ультиматум, ответили ECOWAS на угрозу военного вторжения, которая исходила от Запада целый месяц и пугала мирное население до того, что они пошли добровольцами готовиться к полномасштабной войне.

Так, сообщается, что национальный совет по защите отечества, то есть партия путчистов, созданная после переворота в Нигере, официально потребовала у властей Франции вывести их войска из страны. Сейчас этот ультиматум действует до 3 сентября. Ранее, по информации Sky News Arabia, путчисты давали французам месяц на то, чтобы войска вывели из страны. Видимо, первое требование путчистов было проигнорировано и пошло в ход второе, более серьезное.

Сообщается, что сторонники путчистов собираются устроить акцию с требованием вывода французских войск из страны. Она будет проходить возле военной базы и посольства Франции до того момента, пока французы не примут решение покинуть страну (или начать вторжение). Некоторые жители предлагают путчистам применить ограничения в отношении французов в стране, отключив им воду и электричество, а также прекратив поставки еды.

Напоминаю, что на военной базе сейчас находится порядка полторы тысячи французских военных. Они находятся в боевой готовности, но без команды сверху ничего сделать не могут.

Ко всему прочему, вчера, 30 августа, путчисты также отменили все соглашения в сфере безопасности с Францией. А 26 августа путчисты потребовали посла из Франции покинуть страну, поскольку он отказался от встречи с новым МИДом Нигера.

Сейчас настал "момент истины", когда Франции придется принять финальное решение. Путчисты подходят к финалу всей истории с переворотом. Теперь у Франции лишь два выбора: начать войну, которую они давно хотели устроить, или сдать страну и вывести свои войска, потеряв весь контроль над регионом Сахель и утратив возможность дешево получать Уран.

Пресса была права, когда говорила, что события в Нигере — тяжелый удар по Западу.