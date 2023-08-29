Украинский военный отметил большое количество мин на линии соприкосновения.

Издание CNN, ссылаясь на украинского военного, пишет, что контрнаступление существенно ограниченно из-за минных полей и линии "Суровикина" в районе Запорожья. Украинским силам приходится искать тактику, которая поможет с минимальными потерями продолжать наступление, а также приходится тратить много снарядов на разминирование минных полей. Так, солдат ВСУ заявил: "Что не выкопано, то заминировано". То есть, по словам солдата ВСУ, в ходе контрнаступления украинцам приходится разминировать буквально всю территорию либо бороться с бойцами ВС РФ, которые удерживают населенные пункты на подготовленных позициях.

реклама

Солдаты, принимавшие участие в контрнаступлении, сказали, что добиться чего-то большего, чем постепенное достижение целей, трудно. Поэтому украинские силы не смогли совершить рывок, который ожидали на Западе в начале контрнаступления.

Западные издания писали, что украинские силы смогут за несколько недель прорваться к Токмаку и дойти до Мелитополя. Но на данный момент это не так, и сами ВСУ сообщают, что в ходе контрнаступления идут ожесточенные бои за каждый метр. Западные издания же отмечают, что это контрнаступление принесло много жертв. Существенно больше тех, которые были до контрнаступления в ходе боев за целый прошлый год.

Так, украинский военный заявляет, что украинские силы достигли успехов в районе Работино, проводя давление каждый день и теперь ВСУ планируют достичь новой цели: позволить артиллерии обстреливать стратегический узел "Токмак" с последующим продвижением к этому населенному пункту.

Военный заявил, что контрнаступление сталкивается с проблемами, поскольку для продвижения доступно лишь ограниченное количество дорог и логистических маршрутов. Все они находятся под постоянным контролем. Разумеется, военных, которые хотят продвинуться дальше, заметят и начнут обстреливать. А при условии, что российские военные создали хорошую оборону — то, продвижение становится рискованным, - отметил боец ВСУ.

Военный говорит, что для того, чтобы взять любой населенный пункт, ВСУ необходимо продвинуться вокруг села (города) и окружить его, чтобы потом попытаться в него войти. Это занимает месяцы. Военный отметил, что военные столкнулись с целой системой траншей, блиндажей, местами настоящих тоннелей… Автоматические гранатометы, пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, которые обороняют стратегические позиции. Танкам мешают продвигаться противотанковые рвы и минные поля. Короче, все пути для продвижения заблокированы.