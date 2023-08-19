Кандидат считает, что Россия должна выйти из союза с Китаем, но сохранить часть Донбасса.

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами от республиканской партии поучаствовал в дебатах с остальными кандидатами республиканской партии и сделал несколько заявлений относительно украинского конфликта. Он предложил пути решения конфликта, по итогам которого Соединенные Штаты должны выйти "победителями" и получить много выгоды.

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Американский политик индийского происхождения Вивек Рамасвами в отличие от других кандидатов на пост президента считает, что украинский конфликт пора прекращать, а итогами станет сохранение части Донбасса под контролем России и невозможность Украины вступить в альянс НАТО.

Но Вивек считает, что для того, чтобы конфликт прекратился, российским властям придется выйти из военного союза с Китаем.

Кандидат написал в Twitter (X): "Я закончу конфликт в Украине на условиях, которые потребуют от Путина выхода из его военного союза с Китаем. Целью России не должно быть "поражение". США должны победить". - Вивек.

Вивек дал интервью изданию CNN, где отметил, что российско-китайский военный союз является "самой большой военной" угрозой для Соединенных Штатов. Кандидат в президенты отметил, что после того, как вступит в должность лидера Штатов, сразу полетит в Москву на переговоры с Путиным о дальнейшем сотрудничестве.

Вивек предлагает такое развитие событий: Штаты перестают поддерживать Украину и заставляют Зеленского отказаться от НАТО и части Донбасса, а в обмен на это Путин обязан будет отказаться от сотрудничества с лидером Китая, поскольку обратная тактика с попыткой заставить Китай отказаться от России, продвигаемая Байденом, не работает, отметил Вивек.

Я приеду в Москву и вытащу Россию из военного союза с Китаем.

Вивек заявил, что отношения Штатов с Украиной "подталкивают" Россию к "китайскому оружию", что способствует улучшению отношений между двумя странами. По мнению кандидата-республиканца, российско-китайский военный союз — это самая большая военная угроза в мире.

Гиперзвуковые ракетные возможности, ядерные возможности России далеко впереди нас и Китая.

Американец добавил, что самым главным всегда остается не то, чтобы Россия "проиграла", а то, чтобы "Америка победила".