Хотите обучаться на качественных статьях журналистов? Не тут то было.

Известное многим западное издание The New York Times (NYT) планирует подать на компанию OpenAI в суд, поскольку та обучает свой искусственный интеллект используя без разрешения материалы с газеты, созданные журналистами уникально для NYT. В том числе, таким образом обучается интеллект нашумевшего ChatGPT. И, NYT не давала разрешение на использование своих материалов в таких целях, поэтому это расценивается как нарушение авторских прав. А значит владельцам NYT крупно повезло, поскольку у них получится заработать не прикладывая особых усилий.

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СМИ пишет, что еще несколько месяцев назад издание вело переговоры с OpenAI. Владельцы NYT могли бы заключить лицензионное соглашение, что позволило бы использовать высококачественные уникальные материалы для обучения ИИ. Однако сами переговоры в итоге провалились, поскольку работающие журналисты в издании испугались, что искусственный интеллект отнимет работу и заработок.

На данный момент неизвестно, реально ли OpenAI нарушила авторские права. Если нарушение будет подтверждено, то компанию оштрафуют на 150 тысяч долларов за каждое нарушение. А учитывая как быстро обучается ChatGPT, то и материалов было просмотрено немало. Если говорить еще проще, то OpenAI попала на крупную сумму по легкой для обвинительной стороны статье.

Напомню, что OpenAI и ее разработки часто подвергались критике от других изданий. Целые корпорации, владеющие несколькими изданиями и каналами выступают против внедрения ИИ в эту сферу, поскольку работа искусственного интеллекта не несет ничего ценного для читателя, а он перестанет заходить на новостной сайт, что подрывает профессию журналиста и в будущем, ликвидирует всю журналистику.

NYT уже четко определилось с ИИ — никакого ИИ, а также использование материалов издания в целях обучения искусственного интеллекта. Некоторые издания разрешают ИИ учиться на работах журналистов, но необходимо соблюдать свод правил.

Например, издание AP дает разрешение журналистам использовать ChatGPT, но его работы необходимо тщательно проверять, а факты — сверять с другими источниками, поскольку ИИ все еще очень часто ошибается.