Видно дрон ВСУ, который подобрался к мосту.

Служба безопасности Украины (СБУ) передала американскому каналу CNN видеозапись, где прекрасно видно морской дрон, который атаковал Крымский мост в прошлом месяце 17 числа. Канал опубликовал запись, чтобы все люди могли увидеть экспериментальный украинский дрон в действии.

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Так, СБУ дала и комментарии каналу по поводу этой атаки. Так, украинцы использовали дрон под названием "Морской малыш". В него установили порядка 850 килограммов взрывчатки. По словам главы СБУ Василия Малюка, это экспериментальная разработка, на которую Украина потратила месяцы работы и теперь это приносит результаты. Он говорит, что разработка дрона началась с самого начала конфликта в феврале 2022 года.

На записи видно экран оператора дрона. Запечатлен момент, как морской дрон постепенно приближается к своей цели — Крымскому мосту. Процесс идет довольно медленно, но от того и скрытность дрона увеличена. На наружных камерах моста перед взрывом видно, как беспилотник выходит из воды и волны знаменуют взрыв. После этого видно вспышку и подрыв автомобильной части моста. Потом взрывается и второй беспилотник, уже возле железнодорожной части с другой стороны конструкции.

Глава СБУ отметил, что украинские военные долго подготавливались к этой операции и потратили на подготовку несколько месяцев, прежде чем удалось реализовать план. Он также заявил, что СБУ причастна к атаке на Крымский мост в прошлом году 8 октября, но подробности этого инцидента предоставлять отказался.

По словам Малюка, морские дроны Украины — это "уникальная разработка", которая помогает атаковать цели в Черном море и Крыму. Он заявил, что такими же дронами был атакован танкер "Сиг" и корабль "Оленегорский горняк".

Плюс ко всему Малюк анонсировал новые "интересные операции" в Черном море. Он пообещал, что это будет захватывающее.

Напомню, что Украина считает законной военной целью Крымский мост и Зеленский пообещал, что украинские военные уничтожат мост тогда, когда смогут. На этом фоне Путин поручил улучшить защиту моста, чтобы избежать новых атак с беспилотников.



