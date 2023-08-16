Из-за этого многие компании не рискуют вести дела с Украиной.

Компании из Великобритании опасаются вести торговлю с Украиной, поскольку британские банки часто блокируют счета за ведение дел с Украиной. Издание Politico сообщает, что банки в Британии часто принудительно закрывают счета компаний, которые торгуют с Украиной. Считается, что это связано с "отмыванием денег" и санкциями против России. Так сказать, банки опасаются того, что торгуя с Украиной, компании обходят санкции и наживаются на этом.

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Такое заявление сделали бизнесмены изданию Politico анонимно. Это мешает бизнесменам вести дела с Украиной, а соответственно и открывать бизнес в ней. Из-за этого Украина теряет колоссальное количество средств и инвесторов, которые могли бы восстановить экономику.

Сопредседатель Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейт Томс написал письмо министру финансов Британии и утверждает в нем, что с каждым днем британские компании все больше опасаются торговать с Украиной из-за странных действий банков. Многие британские компании пишут жалобы в BUCC с требованием объяснить, почему их счета блокируют за операции с Украиной. Некоторым везет и им просто отказывают в операциях с Украиной, оставляя счет функционирующим.

Один из бизнесменов заявил, что даже одна операция связанная с Украиной может привести к серьезным последствиям и закрытию счета в Британии. Если банки в Британии видят операции с Украиной, то они отказываются открывать счет заново.

Банки объясняют свое решение тем, что они должны соблюдать введенные Западом ограничения против Российской Федерации. BUUC не может понять почему с этим связана Украина, если против нее нет ограничений.

Лидер BUCC отметил, что если торговля между Украиной и Великобританией будет невозможна для средних и малых бизнесов, то это существенно повлияет на экономику обеих стран, а также помешает Украине восстанавливать экономику, что сделает Зеленского более зависимым от внешней помощи.

Также Politico отмечает, что десять лет назад Украина стала страной, которая определяется как "рискованная юрисдикция для ведения бизнеса их клиентами". Это также связано с коррупцией.