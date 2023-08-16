В Румынии будет создан региональный центр для обучения ВСУ.

По случаю Дня ВМС Румынии президент выступил с заявлением и сказал, что его страна будет обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16. Президент заявил, что в стране будет создан региональный центр, куда направят украинских бойцов для обучения. Это ускорит процесс подготовки пилотов, а соответственно и передачу от США Украине истребителей.

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Президент Румынии отметил, что военная подготовка украинских пилотов будет осуществляться за счет средств Европейского Союза. На это дело пойдут деньги, которые были выделены Украине в рамках военной помощи. Новый региональный центр будет предназначен для тренировки любых бойцов, включая пилотов НАТО, Румынии и ВСУ.

Президент Румынии отметил, что собирается продолжать совместно с Европейским Союзом поддерживать Украину различными методами. Он также отметил, что страна продолжит поддерживать европейский курс Украины и будет продвигать в ЕС увеличение военной помощи Украине "на всех уровнях".

Напомню, что в начале года с аналогичным заявлением выступил и президент Польши, отметив, что его страна готова начать обучение украинских военных пилотированию F-16. Президент Польши заявил, что украинские военные могут проводить учения на территории Польши с целью обучения управлению западной авиацией.

Правда сам процесс обучения затягивается. Издание WP сообщает, что обучение украинских пилотов может занять время до конца текущего года. А способность воевать на истребителях украинцы получат только к лету. Сейчас украинских военных направили на дополнительные курсы по английскому языку, чтобы те подтянули редкие термины, необходимые для обучения. Украинская сторона называет это "затягиванием процесса", однако Запад продолжает настаивать на своем и делает так, как считает нужным.