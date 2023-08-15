"Даны прямые и четкие указания на построение эшелонированной обороны".

Спикер Восточной группировки ВСУ Череватый заявил, что был дан прямой указ перебросить резервы на Лимано-Купянское направление для строительства эшелонированной обороны. Череватый отметил, что этим направлением лично занялся командующий Восточной группировки ВСУ, выехав непосредственно в расположение ключевых бригад, которые занимаются обороной Купянска.

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На данный момент Украина перебросила резервы на Купянское направление и готовит там оборону. Он заявил, что это позволит держать ситуацию под контролем и помешает наступлению ВС РФ в этом направлении.

Череватый отметил, что командование ВСУ усилило огневые позиции в районе Купянска, всем солдатам рассказали как действовать в определенной ситуации, были выданы методические рекомендации. Таким образом украинские силы собираются сдержать наступление российских военных на Купянск.

Вчера заместитель министра обороны Украины Маляр заявила, что российские военные продолжают наступление на Купянском направлении. Среди прочего идут бои и на Лиманском направлении, ситуация там тяжелая. Она заявляет, что российские военные перебрасывают дополнительные резервы в этот район, подготавливаются к масштабному наступлению. Она утверждает, что количество обстрелов при помощи артиллерии уменьшилось, но это не означает, что ВС РФ отказались от своих планов.