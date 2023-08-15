Амнистия для того, чтобы они помогли бороться с Западом?

Путчисты в Нигере чувствуют себя как дома и не собираются отдавать власть прошлому президенту Базуму, хотя Запад добивается этого уже на протяжении трех недель и готовит военное вторжение из-за этого. Однако путчисты продолжают вести свою внутреннюю антиколониальную политику.

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Суд Ниамея (столица Нигера) отменил приговор к девяти месяцам тюремного заключения, вынесенный Абдулаю Сейду, главе ведущей группы активистов, которая поддерживает военный переворот и усилия путчистов по уходу от колониального прошлого. Об этом сообщили активисты изданию africanews.

Так, Сейду — это лидер некой группировки M62. Он находился в тюрьме уже на протяжении семи месяцев, был заключен при правлении прозападного политика Базума. Его обвинили в массовых убийствах мирных жителей в ходе вертолетных налетов на незаконный золотой рудник в октябре прошлого года. Он был арестован в январе 2023 года, а приговорен к девяти месяцам лишения свободы уже в апреле.

Сейду заявил, что атаки на рудник были совершены на том основании, что там скрывались предполагаемые убийцы двух полицейских Нигера. Ну, суд при правлении Базума в это не поверили. Однако авиаудары были действительно нанесены после того, как двое полицейских были убиты в Таму, недалеко от границы с Буркина-Фасо.

Но, в ходе неосторожных авиаударов погибло множество невинных людей. Правительство Базума насчитало 24 убитых человека. Однако оппозиция и активисты утверждают, что было убито намного больше человек.

Однако апелляционный суд Ниамея отменил решение Верховного суда, который приговорил "товарища" Абдулая Сейду к девяти месяцам заключения. Генеральный секретарь M62 Санусси Махаман заявил, что это было "произвольным решением" прозападных властей для того, чтобы посадить его за решетку.

Само движение M62 представляет собой коалицию 10 групп и неправительственных организаций, выступающих против колониальной политики Франции. Группа агрессивно настроена против военных Франции в стране. Создана она была год назад.

По последней информации западных СМИ, именно группа M62 проводила массовые демонстрации против Франции после военного переворота. Выходили десятки тысяч человек на улицы с лозунгами против французского контроля.