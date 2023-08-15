Это подтверждает и британский подполковник.

Издание Bulgarian Military выпустило материал, где изучило вопрос о "пропаже" британских танков Challenger 2, которые были переданы украинским военным еще несколько месяцев назад. За несколько месяцев контрнаступления командование так и не кинуло в бой эти танки. Их не видели на линии боевого соприкосновения. Такую информацию подтвердил и британский подполковник Стюард Кроуфорд в материале Daily Express.

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Многие танки Challenger 2 были обнаружены в Польше по пути в Украину, однако до сих пор ни один из танков не попал на линию соприкосновения. Подполковник отметил, что на данный момент нет никаких доказательств того, что танки Challenger 2 вообще присутствуют на территории Украины. Такого же мнения придерживается и журналист Джонатан Бил, который находится в Украине.

Бил отметил, что ранее запрашивал у двух высокопоставленных генералов ВСУ информацию о местонахождении танков Challenger 2. Однако в коллективном ответе журналисту не содержалось информации об их местонахождении. Более того в ответе говорится, что таких танков у ВСУ нет.

Британский подполковник считает, что британские танки находятся где-то в безопасном месте. Украинские военные еще не использовали их в ходе контрнаступления. И не все генералы даже знают, где находятся переданные танки.

В начале июля сообщалось, что украинские военные планируют использовать танки Challenger 2 из-за требований со стороны Великобритании. Однако на момент 15 августа эти танки не были замечены на линии боевого соприкосновения.

Издание считает, что причиной того, что эти танки все еще не появились на линии боевого соприкосновения — гарантии Лондону от Киева того, что "челленджер" не будет использоваться в ходе опасных операций. Контрнаступление довольно опасная операция, поэтому танк "ждет своего часа".

Британия потребовала такие гарантии, поскольку броня Challenger 2 не позволяет проводить наступление через минные поля. Ибо, броня танка такая же, как и у Leopard - тонкая. Хотя, она лучше, чем у немецкого варианта, но те же "Абрамсы" покажут себя существенно лучше.

Плюс ко всему британцы не хотят, чтобы ВС РФ получили доступ к танку захватив его в качестве трофея.