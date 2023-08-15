Авиакомпании теряют, а страны — получают.

Путчисты в Нигере на прошлой неделе приняли решение закрыть воздушное пространство и сбивать все вражеские цели, если те залетят в небо страны. Это решение было принято по причине угрозы со стороны Запада и ECOWAS вторгнуться в страну используя армию. Там бы и полетела авиация с дронами. Плюс, вести разведку с дронов никто ECOWAS не запрещал, поэтому путчисты решили исправить положение дел.

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Воздушное пространство сначала закрыли. Потом открыли для эвакуации мирных жителей Европы. А потом снова закрыли из-за окончания срока по ответу на ультиматум ECOWAS 6 августа. После этого, никаких дополнительных ограничений на границы государства не накладывалось. Ну, разве что, армию привели в полную боевую готовность и путчисты готовятся к военному вторжению, которое ECOWAS всеми силами пытается избежать, поскольку оно сильно навредит региону и Западу.

Так, некоторые страны получили выгоду от закрытия воздушного пространства в Нигере. Знакомьтесь — Гана, страна, которая теперь принимает много самолетов у себя и получает за это деньги вместо путчистов.

Так, в основном европейские авиакомпании используют воздушное пространство Ганы и приземляются на дозаправку в столице страны Аккре. Летят в туристические места Африки они тоже через Гану, следуя после этого в Нигерию и Южную Африку.

Президент авиадиспетчеров Ганы отметил, что закрытое воздушное пространство Нигера действительно сильно изменило маршрут европейских самолетов. Сейчас в воздушном пространстве Ганы столько самолетов, сколько никогда не было. С точки зрения финансов, это увеличивает доходы страны.

Один запрос для американской компании для пролета через Гану стоит порядка 150 долларов. Регулятор же планирует увеличить эту сумму, тем самым доведя заработок до миллионов долларов. Отмечу, что все компании, не работающие в Гане обязаны заплатить 150 долларов за один самолет. Нерегулярные полеты также облагаются суммой в 150 долларов, но властей необходимо предупредить за 72 часа.

Авиакомпании стали тратить денег значительно больше, поскольку теперь им необходима дополнительная дозаправка на маршруте к ЮАР или Нигерии.