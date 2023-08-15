Военное вторжение в Нигер — будет ошибкой, отметили в МИД Алжира.

26 июля в Нигере произошел военный переворот. 6 августа подошел к концу срок по ответу на ультиматум ECOWAS. С этого дня Западная Африка активно готовит военное вторжение в Нигер с целью "восстановить конституциональный строй и демократию" в стране. Однако оппозиция в Нигерии, лидере ECOWAS, против войны. Как и некоторые соседи Нигера, например Мали и Буркина-Фасо, где произошел военный переворот годами ранее. Однако к просьбе избежать военного вторжения присоединилась и более значимая страна в регионе — Алжир.

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Напомню, что Алжир имеет обширную границу с Нигером в пустынном регионе, где находится много "исламистских боевиков", с которыми борется США. Ради этой борьбы Штаты и хотят продолжить сотрудничество с Нигером, однако путчисты несколько против продолжения колониальной политики Запада в отношении Нигера. На этом фоне Алжир призывает ECOWAS (а соответственно и Запад) учиться на своих ошибках, напомнив им Ливию и последствия конфликта в той стране. Люди же, определенно, стали жить лучше после войны и бомбардировок, а демократия сразу восстановилась.

При этом Алжир не против того, чтобы Соединённые Штаты восстановили порядок в Нигере и вернули к власти Базума. Но, на данный момент лучшим выбором будет решить всё мирным путем. МИД Алжира отметил, что на данный момент в ECOWAS рассматривают именно мирное решение конфликта.

Алжир не видит ни одного успешного примера военного вмешательства в подобных случаях. Всегда, Запад, желая, восстановить демократию в стране после переворота делал только хуже, а население начинало относиться к решению США резко негативно. Учитывая, что в Нигере многие люди выступают против Франции и за Россию, то испортить отношения с населением будет довольно просто. Считайте, что мирные люди в Нигере приняли новую власть под лидерством генерала Чиани, а Запад — еще нет, поскольку не может контролировать регион Сахель, а хочет.

Ливия — катастрофа, за которую платит вся Африка и соседи. Те, кто напал на страну уже покинули регион, а соседям приходится разбираться с новыми проблемами. Кризис из-за Ливии по сей день не решен. К слову, в ECOWAS не уверены, что военное вторжение будет успешным, учитывая хорошую западную подготовку нигерийской регулярной армии и поддержки со стороны соседей.

Вы можете начать военную интервенцию, но никогда не знаешь, чем это кончится. Поэтому они очень осторожны. Они проявляют максимальную сдержанность в отношении этого варианта, и правильно делают. - МИД Алжира.