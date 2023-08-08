CNN обладает информацией, что ситуация в Нигере накаляется.

CNN сообщает о том, что в Нигере обстановка накаляется и ЧВК "Вагнер" может помочь путчистам отбиться от военного вторжения со стороны ECOWAS, если оно конечно, будет. Так, по информации CNN в столицу Ниамей уже начали переброску регулярной армии. Военные проводят тренировки перед возможным вторжением и арестовывают тех, кто ведет себя агрессивно на улицах обеспечивая порядок в государстве после военного переворота. 6 августа подошел к концу срок по ответу на ультиматум ECOWAS, и теперь в любое время может начаться война в регионе. На этом фоне путчисты закрыли воздушное пространство и готовы сбивать любую вражескую воздушную цель без предупреждения. Путчисты ожидают, что Запад в конце концов начнет вторжение в страну и пытаются найти поддержку у других стран и ЧВК "Вагнер".

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Запад считает, что ЧВК "Вагнер" активно ведет переговоры с путчистами. Якобы Пригожин планирует оказать помощь путчистам в случае военного вторжения. CNN считает, что в перевороте виновата Москва, которой выгодно, если Франция потеряет контроль над последней страной в регионе Сахель.

При этом путчистам выразили поддержку такие страны, как Мали и Буркина-Фасо. В них тоже был военный переворот, где участвовали бойцы "Вагнера". Это наводит CNN на мысли о том, что в этом перевороте также замешана частная военная компания, но пока нет войны — она пытается скрыть свое присутствие в стране.

Некоторые источники пишут, что Соединенные Штаты в итоге могут признать новую власть, если они откажутся приглашать ЧВК "Вагнер" в страну и оставят возможность сотрудничества с Америкой. До Франции видимо, дела Штатам нет. Кстати, Франция на данный момент эту информацию не комментировала.

Евгений Пригожин за то прокомментировал этот слух и отметил, что удивлен тем, что Штаты готовы признать новую власть, которую буквально пару дней назад воспринимали только в негативном ключе, только бы ЧВК не получила контроль над регионом.

Военное вторжение все еще вполне возможно. Решение о нём могут принять на предстоящей встрече участников ECOWAS (Экономическое сообщество западноафриканских государств) в четверг. Хотя, сенат Нигерии считает, что президенту необходимо попробовать решить конфликт мирным путем, договорившись с путчистами о решении, которое понравится им обоим. Определенно это не про возвращение Базума к власти. Как максимум — новые выборы без наказания путчистов.