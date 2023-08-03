Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Forbes: Украина кинула в бой советскую технику, ибо западные танки кончились
Украина ждет "абрамсы", которые спасут наступление.

реклама

В статье Forbes обозреватель Дэвид Экс отметил, что в ходе контрнаступления из-за серьезных потерь украинская армия в большинстве своем использует технику советского образца, а не ту, что передал Запад. Минные поля и артиллерия на Запорожском направлении сказались на всем украинском плане наступления.

реклама

Дэвид пишет, что украинскому командованию пришлось смириться с высокими потерями и послать в бой то, что было в наличии, ибо поставки новой западной бронетехники ждать времени нет. Так, Дэвид утверждает, что украинская армия чаще всего в ходе наступления использует советские Т-72 и БМП тех же лет. Западная же бронетехника потерпела поражение в начале наступления, когда украинская армия пыталась давить на линию обороны и столкнулась с преградой в виде минных полей, что и привело к существенным потерям в технике.

Дэвид считает, что советская техника может увеличить потери украинской армии в несколько раз и загубить все наступление в целом, ибо она значительно хуже защищена от ударов артиллерии и мин. Если современная техника уничтожится сама, но люди в ней останутся живы после наезда на мину, то с советской техникой так не работает. Она практически не оставит шансов на выживание тем, кто попал под мину или артиллерийский снаряд находясь в машине.

На этом фоне украинское руководство запрашивает у Запада дополнительную технику. Среди прочего это американские танки M1 Abrams. В Украине и на Западе считают, что именно передача этих танков сможет "переломить" ход наступления и привести ВСУ к успехам в ходе наступления на Запорожском направлении. Почему эта техника так важна и чем отличается от того же немецкого Leopard никто не говорит, но все уверены, что именно "абрамсы" спасут наступление и помогут выйти к Крыму.

Так, "абрамсы" Украина может получить в середине сентября. Такими прогнозами делится западное издание NYT ссылаясь на анонимных американских чиновников. Они в свою очередь уверенны, что ВСУшникам осталось только дождаться этих танков и все пойдет так, как надо и планировалось руководством.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #всу #контрнаступление #вс рф #контрнаступление всу #forbes
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Министр обороны Германии выступил против передачи Украине ракет Taurus
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
66
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
9
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
11
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Военный эксперт рассказал, что украинские дроны Magura V5 могут уничтожать лучшие корабли ВС РФ
+
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
11
Глава ОВА: портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
1
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
Модернизированные МиГ-31 отправлены Минобороны РФ, чем это обернётся для ВСУ
2
Ланцет одной атакой "дотянулся" до украинского БТР-4 Буцефал и натовского YPR-765, поразив обоих
+
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
1
Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС
2
Midjourney показала как бы мог выглядеть состав Совета джедаев в новых «Звездных войнах»
1
Процессоры Intel Lunar Lake будут иметь 8 графических ядер Battlemage Xe
+
СМИ: проукраинская позиция Польши завела страну в тупик
+
Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
+
В Украине демографический кризис: скоро пенсионеров станет больше, чем работающих граждан
4
Выручка AMD во втором квартале сократилась на 18%, но оказалась выше ожиданий
+

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
22
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
13
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
42
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
29
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
+
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
1
Преимущества системы минирования «Земледелие» и использование её на СВО
+
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
14
"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6
5
В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением
12

Сейчас обсуждают

Shroud Solo
18:49
Умник как ты думаешь ты умнее или эксперты которые создают эту ракету?
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Shroud Solo
18:48
Панцирь бесполезен против крылатых ракет только можеть сбивать 3 из 6 ракет хаймерса а тот же штормшадоу спокойно смог пролететь рядом с панциром и при всём этом панцирь выпустил по шторм шадоу 2 раке...
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Shroud Solo
18:45
Вратник ты что эксперт?
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Shroud Solo
18:44
Такие ракеты запоминают местоположение рлс поэтому это бесполезно
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Дерун
18:39
вижу ты фотошопить умеешь
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
Yilec
18:37
Пусть скушает китайских грибов. Всё ей станет ясно. 🙂
Министр финансов США озадачена решением агентства Fitch понизить кредитный рейтинг США
Дядя Z
18:37
да нет Россия должна была силу демострировать,в конце 90-х страна на краю пропасти стояла и её щас только подправили.Зерновая сделка-это поставки пиндосами многотонного оружия по морю-это прикрытие зе...
Глава Евродипломатии Боррель призвал страны G20 посодействовать в возобновлении Россией участия в «зерновой сделке»
A224
18:37
windows 6.0 которую назвали вистой охренительна. интерфейс просто обалденный нереальной красоты. а после первого сервиспака даже и стабильна. но жрала ресурсов нормально тогда. там даже видео можно бы...
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
Михаил Barash Андреев
18:35
Особенно "насрать" Кипру, туриндустрия которого на 30-40% зависела от руссо туристо. )
Турпоток из России в Европу обвалился на 90 %
Дядя Z
18:34
борель чмо
Глава Евродипломатии Боррель призвал страны G20 посодействовать в возобновлении Россией участия в «зерновой сделке»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем