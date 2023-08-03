Украина ждет "абрамсы", которые спасут наступление.

В статье Forbes обозреватель Дэвид Экс отметил, что в ходе контрнаступления из-за серьезных потерь украинская армия в большинстве своем использует технику советского образца, а не ту, что передал Запад. Минные поля и артиллерия на Запорожском направлении сказались на всем украинском плане наступления.

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Дэвид пишет, что украинскому командованию пришлось смириться с высокими потерями и послать в бой то, что было в наличии, ибо поставки новой западной бронетехники ждать времени нет. Так, Дэвид утверждает, что украинская армия чаще всего в ходе наступления использует советские Т-72 и БМП тех же лет. Западная же бронетехника потерпела поражение в начале наступления, когда украинская армия пыталась давить на линию обороны и столкнулась с преградой в виде минных полей, что и привело к существенным потерям в технике.

Дэвид считает, что советская техника может увеличить потери украинской армии в несколько раз и загубить все наступление в целом, ибо она значительно хуже защищена от ударов артиллерии и мин. Если современная техника уничтожится сама, но люди в ней останутся живы после наезда на мину, то с советской техникой так не работает. Она практически не оставит шансов на выживание тем, кто попал под мину или артиллерийский снаряд находясь в машине.

На этом фоне украинское руководство запрашивает у Запада дополнительную технику. Среди прочего это американские танки M1 Abrams. В Украине и на Западе считают, что именно передача этих танков сможет "переломить" ход наступления и привести ВСУ к успехам в ходе наступления на Запорожском направлении. Почему эта техника так важна и чем отличается от того же немецкого Leopard никто не говорит, но все уверены, что именно "абрамсы" спасут наступление и помогут выйти к Крыму.

Так, "абрамсы" Украина может получить в середине сентября. Такими прогнозами делится западное издание NYT ссылаясь на анонимных американских чиновников. Они в свою очередь уверенны, что ВСУшникам осталось только дождаться этих танков и все пойдет так, как надо и планировалось руководством.